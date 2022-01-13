Barcelona'da Yusuf Demir ile yollar ayrıldı

Barcelona, Rapid Wien'den kiralanan Yusuf Demir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Yusuf Demir ile yollar ayrıldı
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13 Ocak 2022 15:52
Barcelona'da, takımda kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir ile yollar ayrıldı.

Katalan devinden yapılan açıklamada, Türk asıllı futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Öte yandan Rapid Wien'e dönen Yusuf, Avusturya ekibi ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak.

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, "Yusuf Demir'in bizimle sözleşmesi 2023/2024 sezonu sonuna kadar uzayacak. Muhtemelen takımın Türkiye'deki kampına katılacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da toplamda 9 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, "Eski takım arkadaşlarımı yeniden görmeyi gerçekten çok istiyorum. Beklenti çok büyük, kulübe geri döndüm" şeklinde konuştu.

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