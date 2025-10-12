12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Barcelona'da Lewandowski'ye veda kararı!

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

12 Ekim 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı planlıyor.

AYRILIK PLANI

Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibi, sözleşmesinde opsiyon olmasına rağmen Lewandowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ ARTIYOR

Barcelona'da, performansındaki düşüş ve ilerleyen yaşı nedeniyle Lewandowski ile ayrılık düşüncesinin her geçen gün arttığı yazıldı.

ARAYIŞLAR BAŞLADI


Barcelona'nın, Polonyalı futbolcu yerine şimdiden arayışlara başladığı ve konuda gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Katalan temsilcisinde Lewandowski'nin yerine gelecek isimle birlikte sağ bek transferinin gelecek yaz öncelikli transfer hedefleri olduğu aktarıldı.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Lewandowski, Katalan ekibinde 156 maçta 105 gol attı ve 20 asist yaptı.

