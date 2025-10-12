Barcelona'da Lewandowski'ye veda kararı!

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı planlıyor.Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibi, sözleşmesinde opsiyon olmasına rağmen Lewandowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor.Barcelona'da, performansındaki düşüş ve ilerleyen yaşı nedeniyle Lewandowski ile ayrılık düşüncesinin her geçen gün arttığı yazıldı.ARAYIŞLAR BAŞLADIbolcu yerine şimdiden arayışlara başladığı ve konuda gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.Katalan temsilcisinde Lewandowski'nin yerine gelecek isimle birlikte sağ bek transferinin gelecek yaz öncelikli transfer hedefleri olduğu aktarıldı.2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Lewandowski, Katalan ekibinde 156 maçta 105 gol attı ve 20 asist yaptı.