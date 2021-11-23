Barcelona - Benfica maçı canlı olarak Tuttur'da

Barcelona ile Benfica Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyetine 1,47 oran verilirken Benfica galibiyetine 4,10 ve beraberliğe 3,55'lik oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,99 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,49 olarak değerlendirildi.
BARCELONA - BENFICA MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,54 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,89 olarak bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,42 ve İlk golü Benfica'nın atmasına 2,38'lik oranlar uygun görüldü. Maçta Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 13,00 olarak belirtildi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyetine 1,47 oran verilirken Benfica galibiyetine 4,10 ve beraberliğe 3,55'lik oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,99 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,49 olarak değerlendirildi.
BARCELONA - BENFICA MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,54 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,89 olarak bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,42 ve İlk golü Benfica'nın atmasına 2,38'lik oranlar uygun görüldü. Maçta Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 13,00 olarak belirtildi.