Barcelona 10 kişiyle geriden gelip kazandı

La Liga'nın 14. haftasında lider Barcelona, Osasuna deplasmanına konuk oldu.



El Sadar Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın 6. dakikasında David Garcia'nın golüyle maça adeta yenik durumda başlayan Barcelona'ya 31. dakikada Lewandowski'nin kırmızı kartı adeta soğuk duş etkisi yarattı.



Devre arasında ise kariyerinin son maçına çıkmak için yedek kulübesinde şans bekleyen Gerard Pique, hakem Gil Manzano ile tartışınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



İkinci yarıya etkili başlayan Barcelona, yıldız oyuncusu Pedri ile skora dengeyi getirirken kıyasıya geçen mücadelenin 85. dakikasında Raphinha'nın golüyle 2-1 öne geçti ve üç puanı alan taraf oldu.



Bu sonuçla Barcelona, puanını 37 yaparak liderliğini sürdürdü. Osasuna ise 23 puanda kaldı.





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