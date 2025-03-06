Barcelona 10 kişi kaldı ama Rapinha sahneye çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanında erken bir dakikada 10 kişi kalan Barcelona, galibiyete ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona 10 kişi kaldı ama Rapinha sahneye çıktı!
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06 Mart 2025 01:00
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Barcelona karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan Barcelona, maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Barcelona'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 61. dakikada Raphinha kaydetti. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 9. Şampiyonlar Ligi maçında, 9. golünü attı. Rapinha, İspanya Ligi'nde ise 26 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Katalan ekibinde defans oyuncusu Pau Cubarsi, 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona maçı uzun süre eksik götürmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.

ORKUN VE KEREM 11 BAŞLADI

Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Orkun Köçü, 84. dakikada yerini Renao Sanches'e bıraktı. Kerem ise 90 dakika sahada kaldı. 

İlk maçı kaybeden Benfica, 11 Mart Salı günü Barcelona ile İspanya'da karşılaşacak.

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