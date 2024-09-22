Barça, La Liga'da bir başka: 6'da 6!

Barcelona, Villarreal'i deplasmanda 5-1 mağlup etti ve lige 6'da 6 ile başladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Imago
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Barça, La Liga'da bir başka: 6'da 6!
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22 Eylül 2024 21:32
Son güncelleme 22 Eylül 2024 23:13
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geldi. Madrigal'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 5-1'lik skorla kazandı.

Barcelona, 20 ve 35. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle maça hızlı bir giriş yaptı. Villarreal, 38. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Nicolas Pepe'nin asisti ve Ayoze Perez'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Nicolas Pepe, 50. dakikada golünü atsa da VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Barça'nın genç yeteneği Pablo Torre, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Lewandowski, 66. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Raphinha, 75 ve 83. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.

BARÇA ALTIDA ALTI YAPTI

Lige altıda altı ile başlayan Barcelona, puanını 18'e çıkardı. Villarreal ise ilk yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Getafe'yi ağırlayacak. Villarreal ise Espanyol'a konuk olacak.

TER STEGEN SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

Katalan takımının Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, ilk yarının uzatma dakikalarında yükseldiği bir topta kötü bir düşüşle sağ dizinden sakatlandı.

Barcelona Kulübü, sedyeyle oyundan çıkan Ter Stegen'in durumu hakkında henüz bir bilgi vermezken, İspanyol basını Alman kalecinin diz yan bağlarında kopma olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.

 
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