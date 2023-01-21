Bandırmasporlu taraftar tribünde hayatını kaybetti

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan müsabakada Bandırmasporlu taraftar Adnan Tozluoğlu vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmasporlu taraftar tribünde hayatını kaybetti
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21 Ocak 2023 17:00
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor maçı öncesinde tribünde fenalaşan taraftar yaşamını yitirdi.

Bordo beyazlı takımın taraftarı Adnan Tozluoğlu (60), Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için Bandırma 17 Eylül Stadı'na geldi.

Karşılaşma öncesi tribünde rahatsızlanan Tozluoğlu, stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tozluoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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