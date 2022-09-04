Bandırmaspor yine kazandı: 3'te 3!

Bandırmaspor, Denizlispor deplasmanında da kazanarak 1. Lig'e 3'te 3 ile başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor yine kazandı: 3'te 3!
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04 Eylül 2022 22:03
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Kerim Avcı kaydetti.

1 maçını 'BAY' geçen Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Denizlispor ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve 4. maçında 1 puanda kaldı.

Bandırmaspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Denizlispor ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

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