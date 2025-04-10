Bandırmaspor, üç golle üç puanı aldı

Trendyol 1.Lig'in 33. hafta maçında Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.



Yeni Malatya Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-1'lik skorla kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 10'da penaltıdan Marco Paixao, 45+1'de Billel Messaoudi ve 80. dakikada Lois Diony kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise dakika 3'te Enes Savucu attı.



Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor, puanını 55'e yükseltti. Malatyaspor, -21 puanda kaldı.



Bandırmaspor, bu galibiyetin ardından ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Iğdır FK'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.



