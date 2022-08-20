Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor, Tuzlaspor deplasmanına konuk oldu.



1. haftayı bay geçen Bandırmaspor, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona 3 puanla başladı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada ve 83. dakikada penaltıdan Kerim Avcı kaydetti.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 3 puana yükseldi. Tuzlaspor, 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Tuzlaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek.



Stat: Sancaktepe 15 Temmuz



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız



Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone)



Beyçimentor Bandırmaspor: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele)



Goller: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor)





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