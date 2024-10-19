Bandırmaspor, evinde tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, evinde tek golle kazandı
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19 Ekim 2024 15:34
Trendyol 1. Lig'i 9. hafta maçında Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Faruk Can Genç kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde puanını 15'e çıkartırken Fatih Karagümrük 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u evinde ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise Adanaspor'u konuk edecek.
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