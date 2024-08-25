Bandırmaspor'dan ilk puan kaybı

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'dan ilk puan kaybı
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25 Ağustos 2024 19:06
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 19:55
Trendyol 1.Lig 3.hafta maçında Bandırmaspor'la Çorum FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta taraftar golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, puanını 7'ye çıkarırken Çorum FK puanını 2'ye çıkardı.

Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, Şanlıurfa deplasmanına gidecek. Çorum FK ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Paulinho, Doğan Can Davas (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 80 Mulumba), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Diakhaby), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Verheydt, Boudjemaa (Dk. 84 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 84 Ahmethan Köse), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Boudjemaa, Dk. 86 Atakan Akkaynak, Dk. 90+1 Verheydt, Dk. 90+3 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+4 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 77 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)

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