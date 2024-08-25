Trendyol 1.Lig 3.hafta maçında Bandırmaspor'la Çorum FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta taraftar golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, puanını 7'ye çıkarırken Çorum FK puanını 2'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, Şanlıurfa deplasmanına gidecek. Çorum FK ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Paulinho, Doğan Can Davas (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 80 Mulumba), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Diakhaby), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Verheydt, Boudjemaa (Dk. 84 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 84 Ahmethan Köse), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Boudjemaa, Dk. 86 Atakan Akkaynak, Dk. 90+1 Verheydt, Dk. 90+3 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+4 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 77 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, puanını 7'ye çıkarırken Çorum FK puanını 2'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, Şanlıurfa deplasmanına gidecek. Çorum FK ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Paulinho, Doğan Can Davas (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 80 Mulumba), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Diakhaby), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Verheydt, Boudjemaa (Dk. 84 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 84 Ahmethan Köse), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Boudjemaa, Dk. 86 Atakan Akkaynak, Dk. 90+1 Verheydt, Dk. 90+3 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+4 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 77 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)
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