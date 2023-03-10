Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi

Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi
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10 Mart 2023 21:30
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'da, İlker Püren ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile 1,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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