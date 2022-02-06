Bandırmaspor, 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, kendi sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, 2 golle kazandı
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06 Şubat 2022 15:50
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bandırmaspor, kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Bandırmaspor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Keny ve 60. dakikada Kerim Avcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde puanını 39'a yükseltti. Ümraniyespor ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor ise kendi sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 71 Pucko), Kerim Avcı (Dk. 81 Landel), Kenny (Dk. 86 Osmajic), Okan Alkan (Dk.46 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 86 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 68 Hasic), Alim Öztürk, Camara (Dk. 68 Del Valle), Bammou, Onur Ayık (Dk. 78 Atalay Babacan), Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Serkan Göksu), Mrsic (Dk. 78 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Goller: Dk. 32 Keny, Dk.60 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 90+2 Alpay Koldaş, Dk. 90+2 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 57 Bammou, Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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