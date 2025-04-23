Banchi: "İyi olmak yetmiyor"

Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Banchi: 'İyi olmak yetmiyor'
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23 Nisan 2025 01:06
THY EuroLeague play-off ilk maçta Panathinaikos'a deplasmanda kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, karşılaşma sonrası konuştu.

Banchi'nin maçla ilgili sözleri şu şekilde:

"Sonlarda şutları sokamadık, farkı yaratan buydu. Böyle bir maçı kazanmak için sadece iyi olmanın yeterli olmadığını gördük. Kusursuz olmalısınız ve devamlılığınız olmalı."

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