Banchi: 'İyi olmak yetmiyor'

THY EuroLeague play-off ilk maçta Panathinaikos'a deplasmanda kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, karşılaşma sonrası konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Banchi'nin maçla ilgili sözleri şu şekilde:
"Sonlarda şutları sokamadık, farkı yaratan buydu. Böyle bir maçı kazanmak için sadece iyi olmanın yeterli olmadığını gördük. Kusursuz olmalısınız ve devamlılığınız olmalı."
Banchi'nin maçla ilgili sözleri şu şekilde:
"Sonlarda şutları sokamadık, farkı yaratan buydu. Böyle bir maçı kazanmak için sadece iyi olmanın yeterli olmadığını gördük. Kusursuz olmalısınız ve devamlılığınız olmalı."