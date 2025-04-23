Banchi: 'İyi olmak yetmiyor'

THY EuroLeague play-off ilk maçta Panathinaikos'a deplasmanda kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, karşılaşma sonrası konuştu.



Banchi'nin maçla ilgili sözleri şu şekilde:



"Sonlarda şutları sokamadık, farkı yaratan buydu. Böyle bir maçı kazanmak için sadece iyi olmanın yeterli olmadığını gördük. Kusursuz olmalısınız ve devamlılığınız olmalı."



