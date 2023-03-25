Balotelli'den Mancini'ye forvet tepkisi!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini forvet oyuncuların eksikliğinden dolayı serzenişte bulunmuştu. Mario Balotelli, İtalyan çalıştırıcıyı bu konuda görüşleri sebebiyle eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Balotelli'den Mancini'ye forvet tepkisi!
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25 Mart 2023 18:05
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, forvet konusundaki eksiklerle ilgili serzenişte bulunmuştu.

Bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Balotelli, eski hocası Mancini ile aynı görüşte değil.

İtalyan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana" açıklamasını yaptı.

Balotelli bir diğer paylaşımında ise "Pişmanlık, düzenli olarak dersini almayan ve her şey bittiğinde oraya varamayanların duygusudur. Ya da basitçe söyleyeyim, oraya asla varamazlar." dedi.

Balotelli, İtalya Milli Takım formasıyla 36 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

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