Ballkani - Sivasspor: 11'ler

UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yle konuk oluyor.Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerliahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan, Dia Saba, Gradel, YatabareSivasspor'da Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James kadroda yer almıyor.Kosova ekibinde ise sakatlığı bulunan Hoxha mücadelede forma giyemeyecek.Demir Grup Sivasspor, sakatlıklar nedeniyle Priştine'ye genç takımdan takviyelerle gitti.Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James'ın yoklukları nedeniyleAvrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinin 28. Avrupa kupası maçına çıkıyor.Çalımbay Sivasspor'un yanı sıra Denizlispor ve Beşiktaş'ın başındayken de Avrupa kupalarında takım çalıştırmıştı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.