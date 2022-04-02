Balkovec: "Galatasaray tribünleri çok iyiydi!"

VavaCars Fatih Karagümrüklü Jure Balkovec, Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Balkovec: 'Galatasaray tribünleri çok iyiydi!'
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02 Nisan 2022 22:47
VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Jure Balkovec, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Balkovec, "Galatasaray evinde seyircisiyle maçlara iyi başlıyor. Hiç beklemediğimiz şekilde kalemizde erken iki gol gördük. Doğal olarak puan geç döndük. Bu şekilde gollerden sonra maça tutunmak zor. Yine de fırsatlar bulduk ama sonuç alamadık. 2-1 yapsak, Galatasaray'a sıkıntı yaşatabilirdik. Mutsuzuz, yapacak da bir şey yok." dedi.

Deneyimli savunmacı, "Galatasaray'ın çok iyi seyirci desteği vardı, onları oyuna doğru ittiler. Skoru almalarında etkendi. Farkı buna bağlayabiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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