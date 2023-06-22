Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, Balıkesir'de başlıyor

BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası cuma günü Balıkesir'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, Balıkesir'de başlıyor
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22 Haziran 2023 17:59
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, cuma günü Balıkeser'in Burhaniye ilçesinde başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Ören Plajı'nda başlayıp 25 Haziran Pazar günü sona erecek.

Şampiyonaya 7 ülkeden toplam 24 takım katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 7, erkeklerde de 4 takım temsil edecek.

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