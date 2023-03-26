Balıkesirspor umut vermiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deprem felaketi nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesi üzerine sezon sonunda 4 yerine 2 takımın küme düşeceğinin resmen açıklanmasıyla umutlanan Baynet İnşaat Balıkesirspor, sahada istediği sonuçları ise bir türlü alamıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor umut vermiyor
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26 Mart 2023 15:09
Evinde Serik Belediyespor'a da 4-1 yenilen Balıkesirspor, galibiyet hasretini 13 maça çıkardı.

Kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkı TFF'nin ligden çekilen takımlar sonrası açıkladığı kararla 10'dan 3'e düşen Balıkesir, fırsatı bir türlü değerlendiremedi.

Kırmızı-beyazlı ekip evinde farklı yenilirken, Sarıyer'le 1-1 berabere kalan bir üst basamağında kurtuluş hattındaki Uşakspor aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

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