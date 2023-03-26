Balıkesirspor umut vermiyor

Evinde Serik Belediyespor'a da 4-1 yenilen Balıkesirspor, galibiyet hasretini 13 maça çıkardı.
Kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkı TFF'nin ligden çekilen takımlar sonrası açıkladığı kararla 10'dan 3'e düşen Balıkesir, fırsatı bir türlü değerlendiremedi.
Kırmızı-beyazlı ekip evinde farklı yenilirken, Sarıyer'le 1-1 berabere kalan bir üst basamağında kurtuluş hattındaki Uşakspor aradaki puan farkını 4'e çıkardı.
Kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkı TFF'nin ligden çekilen takımlar sonrası açıkladığı kararla 10'dan 3'e düşen Balıkesir, fırsatı bir türlü değerlendiremedi.
Kırmızı-beyazlı ekip evinde farklı yenilirken, Sarıyer'le 1-1 berabere kalan bir üst basamağında kurtuluş hattındaki Uşakspor aradaki puan farkını 4'e çıkardı.
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