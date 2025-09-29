29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-013'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Balıkesirspor'u yeni kural yaktı, yönetim kongre kararı aldı

Balıkesirspor, Kütahyaspor maçında yeni kural mağduru oldu, yönetim istifa kararı aldı.

Balıkesirspor'u yeni kural yaktı, yönetim kongre kararı aldı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Balıkesirspor, evinde Kütahyaspor önünde 3 puanı son dakikalarda yeni kural yüzünden kaçırırken, yönetim görevi bırakma kararı verdi.

Balıkesirspor-Kütahyaspor maçının son anları ilginç karara sahne oldu. İlk yarıda attığı iki golle son anlara 2-0 önde giren Bal-Kes, 88'inci dakikada rakibin golüyle 3 puanı riske attı. Maçın uzatma anlarında Balıkesirspor kalecisi Furkan'ın topu elinde fazla tuttuğunu düşünen Hakem Sinan Özcan, yeni İFAB kuralı kapsamında korner kararı verdi. İkinci korner dönüşü Kütahyaspor 90+5'inci dakikada golü bulup skoru 2-2'ye getirdi.

İlgili İFAB kuralına göre artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabiliyor. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapan hakem, rakip takıma bir köşe vuruşu veriyor. Hakemin verdiği korner kararı tartışmalara sebep oldu.


Ligde 4 maç sonunda 2 puanla alt sıralarda kalan Balıkesirspor'da yönetim açıklama yapıp görevi bırakarak olağanüstü kongre kararı aldı. Yönetimden, "Gelinen noktada, ortak sevdamız Balıkesirspor'un geleceği için ve daha ileriye taşınması amacıyla yeni bir heyecanın ve taze bir gücün devreye girmesi gerektiği kanaatine varmış bulunmaktayız. Bu nedenle yönetim kurulumuz görevine devam edemeyecek olup olağanüstü genel kurul kararı almıştır" açıklaması yapıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
