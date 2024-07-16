Balıkesirspor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.
Teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş yönetiminde kulüp tesislerinde sahaya inen kırmızı-beyazlılarda ilk çalışmada altyapı oyuncuları yer aldı.
Balıkesirspor'un ilk etap çalışmaları 22 Temmuz'a kadar tesislerde sürecek. Balıkesir temsilcisi ilk etabın ardından kampa gidecek.
Teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş yönetiminde kulüp tesislerinde sahaya inen kırmızı-beyazlılarda ilk çalışmada altyapı oyuncuları yer aldı.
Balıkesirspor'un ilk etap çalışmaları 22 Temmuz'a kadar tesislerde sürecek. Balıkesir temsilcisi ilk etabın ardından kampa gidecek.
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