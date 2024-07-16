Balıkesirspor sahaya indi

3. Lig ekibi Balıkesirspor yeni sezon öncesi sahaya inerek çalışmalara başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor sahaya indi
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16 Temmuz 2024 15:33
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.

Teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş yönetiminde kulüp tesislerinde sahaya inen kırmızı-beyazlılarda ilk çalışmada altyapı oyuncuları yer aldı.

Balıkesirspor'un ilk etap çalışmaları 22 Temmuz'a kadar tesislerde sürecek. Balıkesir temsilcisi ilk etabın ardından kampa gidecek.

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