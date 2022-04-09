Balıkesirspor, küme düştü!

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, deplasmanda Adanaspor'a 3-1 kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Balıkesirspor, küme düştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 22:43
Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesirspor, 3-1'lik skorla kaybetti ve ligin bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmada Balıkesirspor, 10. dakikada Halil Çolak ile öne geçerken, Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. Fıratcan Üzüm, 39. ve 53. dakikalarda Amadou Ciss kaydetti.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor, ligde 11 puanda kaldı. Adanaspor ise 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor, kendi sahasında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. Adanaspor ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.