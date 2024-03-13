Balıkesirspor'da milli sevinç!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki forveti Doğanay Avcı, kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilmenin sevincini yaşadı.
Balıkesirspor'un altyapısından yetişerek kırmızı-beyazlı formayla bu sezon ligde 17 maçta 1 golle oynayan Doğanay, U18 Milli Takım'ın 20-23 Mart tarihlerinde Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmalarda aday kadroda yer alacak.
Balıkesirspor'un altyapısından yetişerek kırmızı-beyazlı formayla bu sezon ligde 17 maçta 1 golle oynayan Doğanay, U18 Milli Takım'ın 20-23 Mart tarihlerinde Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmalarda aday kadroda yer alacak.
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