Balıkesirspor'da milli sevinç!

Balıkesirspor'un 18 yaşındaki oyuncusu Doğanay Avcı, ilk kez milli davet almanın mutluluğunu yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da milli sevinç!
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13 Mart 2024 13:26
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki forveti Doğanay Avcı, kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilmenin sevincini yaşadı.

Balıkesirspor'un altyapısından yetişerek kırmızı-beyazlı formayla bu sezon ligde 17 maçta 1 golle oynayan Doğanay, U18 Milli Takım'ın 20-23 Mart tarihlerinde Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmalarda aday kadroda yer alacak.

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