3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı başlayan Balıkesirspor ilk üç haftada galibiyetle tanışamadı.
İlk hafta Söke 1970 Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bal-Kes ardından evinde Tire 2021 FK'ya ve ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.
Şampiyonluk hedeflediği grupta 1 puanla şimdiden zirvenin 8 puan gerisine düşen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Cem Kavçak topun ağzına geldi.
Takımlarını İzmir deplasmanında yalnız bırakmayan Balıkesirspor taraftarları, Karşıyaka'ya yenildikleri maçın ardından futbolcuları soyunma odasından çağırarak uzun bir konuşma gerçekleştirdi.
Balıkesirspor'da işler iyi gitmiyor
Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Balıkesirspor ilk 3 haftada galibiyet göremedi, taraftarlar Karşıyaka yenilgisi sonrası futbolcuları soyunma odasından çağırıp hesap sordu.
