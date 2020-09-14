Balıkesir evinde rahat kazandı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor ile Giresunspor, Balikesir Ataturk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.



Karşılaşmada Balıkesirspor'un golleri; 45+1. ve 74. dakikalarda Mahatma Otoo ve 90+2. dakikada Emir Dede'den geldi. Giresunspor'un tek golü ise; 90+3'te Muhammed Ertürk'den geldi.



Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise aynı haftada sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü, Cemal Emir Dede (Dk. 90+2 Berat Aydoğdu), Görkem Fidan (Dk. 86 Ümit Doğru), Kethevoama, Oltion Bilalli, Mahatma Otoo (Dk. 80 Emirhan Çakır), Emre Şahin, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Francis Ezeh



Giresunspor: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Saruhan Bolat (Dk. 70 Ahmet Yusuf İpekçi), Erol Can Akdağ, Atakan Doğanay Aygün, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz



Goller: Dk. 45 ve Dk. 74 Mahatma Otoo, Dk. 90+2 Cemal Emir Dede (Balıkesirspor), Dk. 90+3 Muhammed Himmet Ertürk (Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 9 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 36 Alperen Aydın (Giresunspor), Dk. 49 Serdar Güncü, Dk. 52 Görkem Fidan, Dk. 90 Oltion Bilalli (Balıkesirspor)



