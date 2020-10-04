TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor ile Menemen Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Balıkesirspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 77. dakikada iki penaltıdan Antonio Mrsic attı. Menemen Belediyespor'un tek golü ise 20. dakikada Rıdvan Koçak'tan geldi.



Menemensporlu Taşkın Çalış'ın 90+7. dakikada kullandığı penaltıyı, Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen kurtararak takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından Balıkesirspor 4. haftada 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Menemen Belediyespor ise 1 puanda kaldı.



Balıkesirspor, milli aradan sonra Bursaspor'a konuk olacak. Menemen Belediyespor ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı), Kethevoama (Dk. 66 Bilalli), Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin), Ezeh

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış), Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu), Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor), Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor), Dk. 36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)



