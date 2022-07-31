Bakasetas: "Şampiyonlar Ligi'ne hazırız"

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas: 'Şampiyonlar Ligi'ne hazırız'
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31 Temmuz 2022 00:43
Trabzonspor'da başarılı oyuncu Bakasetas, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçı sonrası konuştu.

Yunan oyuncu yaptığı açıklamada, "Sezona kupa alarak başlamak çok güzel bir duygu. Trabzonspor'da oynuyorsanız kupalara alışkın olmalısınız." dedi.

Yeni sezonda gollerine devam etmek istediğini söyleyen Bakasetas, "Takım olarak mental ve fiziksel olarak iyi hissediyoruz. Yeni sezonda bunun devam etmesini diliyorum. Kendi adıma da yeni sezonda gollerime devam etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

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