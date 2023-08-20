Bakasetas'a hata tepkisi!

Trabzonspor'da Galatasaray ile oynanan maçta ilk golden önce topu kaptıran Anastasios Bakasetas taraftarın hedefi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Bakasetas'a hata tepkisi!
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20 Ağustos 2023 12:07
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken hedefteki isim Anastasios Bakasetas oldu.

Karadeniz ekibinin Yunan yıldızı, 23. dakikada üç kişinin presi altında topu uzaklaştırmak yerine çalıma girince kaybetti. Yunan futbolcu Torreira'ya topu kaptırdığı sırada kendini yere bırakıp faul bekledi ancak hakem oyunu devam etti.

Pozisyonun devamında top, bordo-mavili takımın ağlarına girdi. Taraftarlar, tecrübeli ismi hatası nedeniyle sosyal medyada sertçe eleştirdi. Tecrübeli orta sahanın top kaybı, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. 

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