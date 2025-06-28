Bakanı Bak'tan Bursaspor Kulübü'ne ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursaspor Kulübü'nü ve yönetimini ziyaret etti.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti.Bursaspor'un daha yukarı tırmanmasını istediklerini belirten Bak, "Süper Lig'in hasretle onu beklediğini ifade etmek isteriz. Seyircisiyle, şehriyle, ekibiyle güzel bir iş çıkardılar. Tribünleri doldurarak coşkulu bir lig süreci yaşadılar. Umarım bu sezon da devam edecekler." dedi.Bak, Bursaspor yönetimini daha önce 2-3 defa kabul ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise "dedi.Ziyarette yer alan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ınsorusuna,yanıtını verdi.