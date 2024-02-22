Bahçeşehir Koleji'nde Pınar Çiler Çağlayan dönemi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, genel menajerlik görevine Pınar Çiler Çağlayan'ı getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, yedi sezondur Bahçeşehir Koleji'nde yöneticilik yapan idari menajer Pınar Çiler Çağlayan'ın, genel menajerlik görevine getirildiği belirtildi.



33 yaşındaki Çağlayan böylece, Basketbol Süper Ligi tarihinde erkek takımlarında genel menajerlik görevine getirilen ilk kadın yönetici oldu.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çağlayan, "Öncelikle beni genel menajerlik pozisyonuna layık gören başkanımız Sayın Begüm Yücel ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz günden bu yana takımımızın başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Bahçeşehir Koleji'ni hak ettiği yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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