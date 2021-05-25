Bafetimbi Gomis: 'Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadım'

Al Hilal'den ayrılacağı konuşulan Bafetimbi Gomis, şampiyonluk sonrasında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray için de mesaj yolladı.



Oynadığı takımlar için gurur duyduğunu kaydeden Gomis, "Ben tutkulu bir oyuncuyum. Fransa'nın, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüplerinde oynadığım için kendimi şanslı ve gururlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, 121 maçta 92 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.



