Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren Bafetimbi Gomis, bir kez daha sarı-kırmızılılara golleriyle büyük katkı sağlıyor.



Cim-Bom'da ilk olarak 2017-18 sezonunda forma giyen Fransız santrfor, 33 lig maçında 29, 5 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 olmak üzere toplam 32 gole imzasını atmıştı. Sonrasında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis'in yokluğu, ayrıldığı dönemde sürekli hissedildi. Yerine alınan oyunculardan beklenen verim elde edilemezken, Gomis yeniden takıma döndükten sonra da ikinci döneminde gollerine kaldığı yerden devam etti.



Geçen sezon ligde 14 maçta 9 gol kaydeden deneyimli futbolcu, bu sezon da önemli transferlere rağmen gol yollarında öne çıkan isim olmayı başardı. Icardi ve Seferovic gibi isimler henüz kendilerini gösteremezken, 37 yaşındaki Gomis 8 maçta 4 gole imzasını attı.



Fransız forvet böylece sarı-kırmızılılardaki hem ilk hem de ikinci döneminde iyi bir ortalama tutturmuş oldu. Gomis bu sezon 8 maçın 4'ünde sonradan oyuna girmesine karşın 4 gole ulaşarak takımın şu ana kadarki en skorer ismi oldu. Tüm bu süreçte yolu Galatasaray'dan geçen birçok forvet olsa da, bu oyuncular Gomis kadar katkı sağlayamadı.



Yoğun tempo



Süper Lig'de haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, Kayserispor'la 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.























