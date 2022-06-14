Yıllık maliyetleri 7 milyon euronun üzerinde olan ve sözleşmelerinin sona ermesiyle Galatasaray'da ciddi bir maaş bütçesi ortaya çıkan Sofiane Feghouli ile Ryan Babel'in ayrılmaya niyeti yok.İki oyuncu da İstanbul'da kalmak istiyor ve tüm takımlarla görüşüyorlar. Dursun Özbek'in başkanlığını ilk kutlayan Feghouli'nin gözü hâlâ Sarı-Kırmızılı kulüpte. Babel de Galatasaray'da devam etmek istediğini yeni yönetime iletti.Yönetimin iki tecrübeli oyuncuya teklif yapması beklenmiyor, ancak hem Babel'in hem de Feghouli'nin bir İstanbul takımıyla anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.