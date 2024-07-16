B1 Milli Futbol Takımı'nın Paris 2024 kadrosu belli oldu

Görme engellilerde B1 Milli Futbol Takımı'nın Paris 2024 kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
B1 Milli Futbol Takımı'nın Paris 2024 kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2024 14:14
Görme engellilerde B1 Milli Futbol Takımı'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadrosu belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, oyunlarda A Grubu'nda Brezilya, Fransa ve Çin'le mücadele edecek.

B1 futbol müsabakaları, 1-7 Eylül tarihlerinde Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nin önünde oynanacak.

B1 Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda Muhammed Ali Öktem, Semih Deniz, Ertuğrul Demirel, Recep Aydeniz, Emre Aslan, Celal Çoban, Hasan Şatay, Oğuzhan Yokuş, Hüseyin Saygılı ve Kerem Yıldırır yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery