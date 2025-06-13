Fenerbahçe'de seçimli genel kurul için eylül ayı beklenirken muhalifler ise imza toplamaya devam ediyor.
Eski başkan Aziz Yıldırım daha önce 16 bin 464+1 imza toplanması durumunda aday olacağını açıklarken önceki gün kritik bir toplantı vardı. Bir grup kongre üyesi, Yıldırım'ı davet ederek buluşma gerçekleştirdi.
Bu toplantıda kulübün geleceğine yönelik fikir alışverişi yapılırken seçim kampanyası için de kararlar alındığı iddia edildi.
Eski başkan Aziz Yıldırım daha önce 16 bin 464+1 imza toplanması durumunda aday olacağını açıklarken önceki gün kritik bir toplantı vardı. Bir grup kongre üyesi, Yıldırım'ı davet ederek buluşma gerçekleştirdi.
Bu toplantıda kulübün geleceğine yönelik fikir alışverişi yapılırken seçim kampanyası için de kararlar alındığı iddia edildi.
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