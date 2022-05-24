Aytemiz Alanyaspor, rekorunu egale etti

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dolu bir sezonun ardından Avrupa biletini 1 puanla kaçıran Aytemiz Alanyaspor, elde ettiği başarı ile avunmak zorunda kaldı.



Ligin 38 haftasında 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi ile 64 puan toplayarak 5. sırada sezonu tamamlayan temsilcimiz, 6 yıllık Süper Lig kariyerinde ikinci kez ligi 5. basamakta bitirdi.



Bu sezon Kasımpaşa (67) ile birlikte Fenerbahçe (73) ve Trabzonspor'dan (69) sonra ligin en çok gol atan üçüncü takımı olmayı başaran Alanyaspor, kalesinde ise 58 gol gördü ve +9 averajla ligi tamamladı.



EN GOLCÜLER EMRE VE DİEDHİOU



Alanyaspor'da sezonun en golcü isimleri ise bir yerli ve bir yabancı oyuncu oldu. Ligde ve kupada rakip filelere 13'er gol atarak takıma büyük bir katkı yapan Emre Akbaba ve Diedhiou, turuncu yeşilli takımın en golcü oyuncuları oldular. İki yıldızı 8 golle Oğuz Aydın, 6'şar golle Efecan Karaca ve Eduardo, 4 golle de Tayfur Bingöl izledi.



JUANFRAN VE EFECAN ZİRVEDE



Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon en çok forma giyen futbolcu, sözleşmesi biterek takımdan ayrılan İspanyol sağ bek Juanfran oldu. Ligde 37 maçta 3053 dakika süre alan futbolcu, kupa maçlarında ise 5 maçta 372 dakika oynayarak zirvede yer aldı. Juanfran'ı kaptan Efecan Karaca takip etti. Bu sezon ligde 39 maçta 2793 dakika oynayan kaptan Efecan, kupada da 5 maçta 355 dakika sahada kaldı. Efecan, ligi 5 gol, 13 asistle tamamlayarak gol pası rekoru da kırdı.



EN HIRÇIN AWAZİEM



Alanyaspor'da 2021- 2022 sezonunun en hırçın futbolcusu Awaziem oldu. Nijeryalı savunmacı 11 kez sarı kart gördü. Awaziem'i 7 sarı 1 kırmızı kart ile Tayfur Bingöl, 6'şar sarı 1'er kırmızı kartla Efecan Karaca ve Diedhiou, 7 sarı kartla Noavis, 3 sarı 1 kırmızı kartla Umut Güneş ve 6 sarı kartla Milunovic takip etti. (Yeni Alanya Gazetesi)





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