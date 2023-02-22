Ayoub El Kaabi, imzayı atıyor

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen kulüpler Hatayspor ve Gaziantep FK'da ter döken futbolcular kariyerlerine devam edebilmek adına Süper Lig ekipleriyle anlaşmaya devam ediyor.



Hatayspor'un bu sezon dikkat çeken isimlerinden biri olan Ayoub El Kaabi de transfer sürecinin gözdelerinden biriydi. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anıldıktan sonra Konyaspor'la el sıkıştı.



Yeşil-beyazlı ekip prensipte anlaştığı oyuncuya bugün resmi sözleşme imzalatacak. 11 gole katkı yaptı Geçen sezon Hatayspor formasıyla 32 Süper Lig maçında 18 gol atan 29 yaşındaki forvet oyuncusu bu sene ise sahaya çıktığı 21 maçta 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.





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