Ayhancan Güven zaferle başladı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde zafere ulaştı.

Haber; Basın Bülteni
Abone Ol
Ayhancan Güven zaferle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2022 16:49
Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ne zaferle başladı. Porsche Fabrika pilotu olan Red Bull sporcusu Ayhancan, Nürburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde birinci olmayı başardı.

Bir turunun 24 bin 358 kilometre olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Ayhancan Güven, Porsche Cayman GT4 CS ile harika bir sürüş ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci geçti. Genç sürücü, Permit A lisansı için gerekli turları 8-9 Nisan tarihinde ikinci ayağı koşulacak NLS yarışında tamamlamak için tekrar Nürburgring pistine çıkacak.

Seriyi kazanan Ayhancan Güven, ''NLS Nurburgring serisi özellikle Nurburgring 24 saat yarışından dolayı yapmak istediğim bir yarıştı. Önümüzdeki hafta da CT3 aracıyla bu yarışın turlarını tamamladıktan sonra pistte genel klasmanda yarışmak asıl hedefim. Bu girdiğimiz yarışlarda da iyi performans sergileyip, alttan zayıf arabalarla hızlı gelmek bana da motivasyon kaynağı oluyor. İki hafta sonraki yarışa da en iyi şekilde hazırlanacağım'' dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.