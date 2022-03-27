Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ne zaferle başladı. Porsche Fabrika pilotu olan Red Bull sporcusu Ayhancan, Nürburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde birinci olmayı başardı.



Bir turunun 24 bin 358 kilometre olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Ayhancan Güven, Porsche Cayman GT4 CS ile harika bir sürüş ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci geçti. Genç sürücü, Permit A lisansı için gerekli turları 8-9 Nisan tarihinde ikinci ayağı koşulacak NLS yarışında tamamlamak için tekrar Nürburgring pistine çıkacak.



Seriyi kazanan Ayhancan Güven, ''NLS Nurburgring serisi özellikle Nurburgring 24 saat yarışından dolayı yapmak istediğim bir yarıştı. Önümüzdeki hafta da CT3 aracıyla bu yarışın turlarını tamamladıktan sonra pistte genel klasmanda yarışmak asıl hedefim. Bu girdiğimiz yarışlarda da iyi performans sergileyip, alttan zayıf arabalarla hızlı gelmek bana da motivasyon kaynağı oluyor. İki hafta sonraki yarışa da en iyi şekilde hazırlanacağım'' dedi.





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