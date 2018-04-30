Avustralya'da Bobo ve Mierzejewski'ye ödül

Bir dönem Türkiye'de forma giyen ve kariyerlerini Avustralya ekibi Sydney'de sürdüren futbolculardan Bobo altın ayakkabı, Adrian Mierzejewski ise en iyi oyuncu ödülünü kazandı.Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon 27 gol atan Beşiktaş ve Kayserispor'un Brezilyalı eski oyuncusu Bobo'nun altın ayakkabı ödülünü kazandığı bildirildi.2011-2014 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Mierzejewski'nin ise sezonun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi olduğu ifade edildi.