Avrupa şampiyonu özel atlet Muhammet Arif'in hedefi dünya şampiyonluğu

Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, gözünü bu yıl Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasına dikti.
Finlandiya'nın Espoo şehrinde 27-31 Mart'ta düzenlenen şampiyonada üç adım atlama ve erkekler 4x200 metre bayrak yarışmalarında altın madalya kazanan Muhammet Arif, uzun atlama ve erkekler 4x400 metre bayrak yarışmalarında gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada erkeklerde en iyi performans ödülüne de layık görülen 19 yaşındaki sporcu, dünya şampiyonasında kota alıp 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.
Muhammet Arif Çenesiz, AA muhabirine, atletizme 4 yıl önce başladığını, bu süreçte 3 Türkiye rekoru elde ettiğini, birçok kez de Türkiye şampiyonu olduğunu anlattı.
Finlandiya'daki şampiyonada erkeklerde en iyi performans ödülünün sahibi olduğunu aktaran Muhammet Arif, İstiklal Marşı'nı okutma hayalini bu organizasyonda 2 kez gerçekleştirdiği için mutlu dile getirdi.
Muhammet Arif, hedefinin sırasıyla dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda başarı elde etmek olduğunu kaydetti.
Dünya şampiyonasının eylül ayında Hindistan'da düzenleneceğini aktaran Muhammet Arif, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. 2028'de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı gür sesle okutacağım. Çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum. Antrenörüme ve aileme çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- Akad: "Uzun atlamada 6 metrenin üzerinde atlayan tek Türk sporcu"
Muhammet Arif Çenesiz'in antrenörü Serdar Akad, 4 yıldır birlikte çalıştığı sporcusunun Türkiye'de büyük başarılar elde ettiğini söyledi.
Türkiye'de ilkleri yaşadıklarına değinen Akad, "Uzun atlama branşında 6 metrenin üzerinde atlayan tek Türk sporcumuz. Üç Türkiye rekorunun sahibi. Uzun atlamada Türkiye şampiyonluğu beşten fazla." dedi.
Akad, ilk uluslararası organizasyona bu yıl katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gittik. Sürecimiz ve branşımız zordu ama biz o zorlukları aştık. Ülkemize 4 madalya kazandırdık. En önemlisi de kupanın sahibi olduk. Muhammet, Avrupa'nın en iyi erkek performans ödülüne layık görüldü. Bu bakımdan çok mutluyuz. Finlandiya'da 2 defa İstiklal Marşı'mızı okutma şansını elde ettik. Bundan dolayı da çok gururluyuz ve mutluyuz."
Muhammet Arif'in başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını aktaran Akad, "Önümüzde zorlu süreç var, dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasına gece gündüz demeden hazırlanıyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatlarımız var. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa şampiyonu özel atlet Muhammet Arif'in hedefi dünya şampiyonluğu
Finlandiya'daki VIRTUS Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, şimdi gözünü Hindistan'daki dünya şampiyonasına ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na dikti.
Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, gözünü bu yıl Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasına dikti.
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