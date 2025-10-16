16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Avrupa Şampiyonu Havvanur Kethüda'dan Trabzonspor'a ziyaret

Avrupa Şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

calendar 16 Ekim 2025 19:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya gelen Kethüda'ya, Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz ve antrenör Muhammet Çat da eşlik etti. Kulüp yöneticileri, milli sporcuyu uluslararası arenada gösterdiği üstün performanstan dolayı tebrik ederek kendisine çiçek takdim etti.

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
