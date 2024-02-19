Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası start verdi

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde başladı.



Türkiye'nin makaralı yay sınıfında 7 sporcuyla katılım gösterdiği ve 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.



Şampiyonada Türkiye'yi büyüklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Emine Rabia Oğuz; 21 yaş altında ise Yağız Sezgin, Hazal Burun, Helin Satıcı ve Hatice Efdal Köse temsil ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU