Avrupa'nın 5 büyük liginde neler oldu?

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) heyecan, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti.İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Pazar günü oynanması gereken ama kötü hava koşulları nedeniyle Pazartesi'ye ertelenen karşılaşmada gülen taraf Paris Saint-Germain'i 1-0'la geçen Olimpik Marsilya oldu.Olimpik Marsilya, Nayif Akred'in 5. dakikada attığı golle Paris Saint-Germain'e bu sezonki ilk yenilgisini tattırarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi.Monaco, evinde Metz'i 5-2 ile rahat geçerken Olimpik Lyon, Angers'i sahasında tek golle mağlup etti.Strasbourg ise deplasmanda Paris FC'yi 3-2 yendi.Ligue 1'de 5. hafta sonunda Monaco, 12 puanla averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Paris Saint-Germain, Olimpik Lyon ve Strasbourg liderin arkasında sıralanıyor.La Liga 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u Eder Gabriel Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.Barcelona, konuk ettiği Getafe'yi Ferran Torres'in (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 3-0 yendiVillarreal ise Osasuna'yı 2-1 ile geçti.Lider Real Madrid 15 puanla namağlup unvanını sürdürürken Barcelona, 13 puanla 2. sırada yer aldı. Villarreal ve Espanyol ise 10'ar puanla zirve takibini sürdürdü.Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.Manchester United, Bruno Fernandes ve Casemiro'nun golleriyle sonuca giderken Chelsea'nin tek golü Trevoh Chalobah'dan geldi.Kırmızı Şeytanlar'da Casemiro, Chelsea'de ise Robert Sanchez kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.Haftanın diğer önemli maçlarında Arsenal sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalırken, "Merseyside" derbisinde ise Liverpool sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.Liverpool 5 maçtan 5 galibiyet çıkararak ligin zirvesinde bulunurken Arsenal, Tottenham Hotspur ve Bournemouth ise 10'ar puanla Liverpool'un arkasında sıralandı.İtalya Serie A'da başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti.Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.Milan, deplasmanda Udinese'yi 3-0'la geçerken Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.Juventus'ta oynayan milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.İnter, Sossuolo'yu sahasında 2-1 mağlup ederken lider Napoli ise sahasında, Pisa'yı 3-2 ile geçerek 4'de 4 yaptı.İlk dört hafta sonunda, Napoli 12 puanla ilk sırada yer alırken Juventus 10 puanla ikinci, 9 puan toplayan Milan ve Roma zirve takiplerini sürdürdü.Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı Harry Kane'in hat-trick'i ve Serge Gnabry'nin golüyle 4-1 yendi. Hoffenheim'ın tek golü ise Vladimir Coufal'dan geldi.Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 1-0 ile geçerken Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakipi Eintracht Frankfurt, evinde Union Berlin'e 4-3 kaybetti.Eintracht Frankfurt'un ikinci golü milli oyuncu Can Uzun'dan geldi.Almanya'da Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Borussia Dortmund 10 puanla ikinci, RB Leipzig 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.