UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Braga ile Genk karşı karşıya geldi. Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi 4-3'lük skorla konuk ekip Genk kazandı.Braga, 30. dakikada Rodrigo Zalazar ile öne geçti. Genk, 45+2. dakikada Daan Heymans'ın golüyle skoru eşitledi.1-1 biten ilk yarının ardından Genk, 48. dakikada Yira Sor ile öne geçti. Oh Hyeon-Gyu, 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 71'de ikini kez sahneye çıkan Zalazar, skoru 2-3'e getirdi. Yaimar Medina, bu gole anında cevap verdi ve 72. dakikada Genk, farkı tekrar 2'ye yükseltti.Gustaf Lagerbielke, 86. dakikada Braga'nın 3. golünü attı ve maçın skorunu belirledi.Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Braga, 9 puanda kaldı. 2 hafta aradan sonra kazanan Genk, puanını 7'ye çıkardı.Braga, gelecek hafta puansız Rangers'a konuk olacak. Genk ise Basel'i ağırlayacak.