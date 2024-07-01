Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası başlayacak!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, salı günü Litvanya'da start alacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 2-7 Temmuz tarihlerinde başkent Vilnius'da düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Belis Şakar, Selinnur Sade, Defne Tanığ, Esra Simay Özdaban, Ela Naz Özdemir, Nehir Öner, Zeynep Selin Şahin; erkeklerde Ahmet Burak Işık, Arda Akkoyun, Can Acar, Can Çorumlu, Demir Özdemir, Deniz Alper, Doruk Yoğurtçuoğlu, Ege Altan, Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Eren Kuru, Kerem İlyem, Kuzey Tunçelli, Mehmet Efe Yılmaz, Muhammed Yusuf Özden, Nusrat Allahverdi, Onur Ege Öksüz, Tolga Temiz ve Tuncer Berk Ertürk temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 2-7 Temmuz tarihlerinde başkent Vilnius'da düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Belis Şakar, Selinnur Sade, Defne Tanığ, Esra Simay Özdaban, Ela Naz Özdemir, Nehir Öner, Zeynep Selin Şahin; erkeklerde Ahmet Burak Işık, Arda Akkoyun, Can Acar, Can Çorumlu, Demir Özdemir, Deniz Alper, Doruk Yoğurtçuoğlu, Ege Altan, Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Eren Kuru, Kerem İlyem, Kuzey Tunçelli, Mehmet Efe Yılmaz, Muhammed Yusuf Özden, Nusrat Allahverdi, Onur Ege Öksüz, Tolga Temiz ve Tuncer Berk Ertürk temsil edecek.
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