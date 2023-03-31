Avrupa'da Sacha Boey kapışması

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Sacha Boey'i, sezon sonu tutmak zor olacak.



Zira İngiliz ve İtalyan kulüpleri onun için şimdiden sıraya girmiş durumda. Avrupa basını da bu rekabeti her gün sayfalarına taşıyor.



Ünlü haber sitesi Fichajes de Boey için Arsenal ve Milan'ın yarışını sayfalarına taşıdı.



Haberde şu ayrıntılar yer aldı: "Bütün işaretler iki kulübün Sacha Boey yarışında kartlarını kullanmakta kararlı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde devam ederse Milan, Arsenal'in elinden oyuncuyu almak için 15 milyon euroluk bonservisi ödemeye hazır. Bu İtalyan ve İngiliz ekiplerinin karşılayabileceği bir miktar. Haziran 2025'e kadar Galatasaray'la sözleşmesi var ve en uzun süre mukavelesi olan oyunculardan biri."





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