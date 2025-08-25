25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Avrupa basını bize hiç şans tanımadı

FIBA, EuroBasket öncesinde basın mensuplarıyla bir anket gerçekleştirdi.

calendar 25 Ağustos 2025 10:00
Fotoğraf: Imago
Avrupa basını bize hiç şans tanımadı
FIBA, EuroBasket 2025 için akredite olan basın mensuplarıyla bir anket gerçekleştirdi.

EuroBasket şampiyonu kim olacak?

Sırbistan – %73,1
Almanya – %10
Fransa – %6.2
Letonya – %3.1
Yunanistan – %2.3
İspanya – %1.5


Turnuvanın MVP'si kim olur?

Nikola Jokic – %72,2
Franz Wagner – %4.8
Luka Doncic – %4.8
Bogdan Bogdanovic – %2.4

Diğer oy alanlar: Dennis Schröder, Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis ve Lauri Markkanen

En iyi koç kim olacak?

Svetislav Pesic – %34,4
Sergio Scariolo – %14,4
Vasilis Spanoulis – %13,6
Luka Banchi – %12,7

Sayı kralı kim olacak?

Luka Doncic – %35,2
Lauri Markkanen – %20
Giannis Antetokounmpo – %16
Nikola Jokic – %11,2
Bogdan Bogdanovic – %5,6

Ribaund kralı kim olacak?

Nikola Jokic – %58,4
Giannis Antetokounmpo – %10,4
Jonas Valanciunas – %7,2

Asist kralı kim olacak?

Luka Doncic – %30,4
Dennis Schröder – %22,4
Nikola Jokic – %18,4
Kostas Sloukas – %4,8
Vasilije Micic – %3,2
Aleksa Avramovic – %1,6

En iyi genç oyuncu kim olacak?

Alex Sarr – %24,4
Zaccharie Risacher – %22,1
Nikola Topic – %20,9

Maçın son topunu kime teslim edersin?

Luka Doncic – %34,5
Nikola Jokic – %12,6
Bogdan Bogdanovic – %11,8

En iyi taraftar kimde?

Litvanya – %21,5
Finlandiya – %14,6
Sırbistan – %13,8

