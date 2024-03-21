Ausar Thompson sezonu kapattı

Detroit Pistons forveti Ausar Thompson'ın kan pıhtısı sorunu nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.
Thompson'ın kondisyon çalışmalarını sürdürmesine izin verildiği ve normal sezonun bitiminden sonra temassız basketbol aktivitelerine başlayacağı kaydedildi.
21 yaşındaki oyuncunun 2024-25 sezonu öncesinde tamamen parkelere geri dönüş yapması bekleniyor.
Thompson, çaylak sezonunu 63 maçta ortalama 25.1 dakika sahada kalarak 8.8 sayı, 6.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla tamamlamış oldu.
Thompson'ın kondisyon çalışmalarını sürdürmesine izin verildiği ve normal sezonun bitiminden sonra temassız basketbol aktivitelerine başlayacağı kaydedildi.
21 yaşındaki oyuncunun 2024-25 sezonu öncesinde tamamen parkelere geri dönüş yapması bekleniyor.
Thompson, çaylak sezonunu 63 maçta ortalama 25.1 dakika sahada kalarak 8.8 sayı, 6.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla tamamlamış oldu.
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