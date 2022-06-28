Attila Szalai için dev ücret!

Fenerbahçe, Attila Szalai'den astronomik bir bonservis bedeli kazanmaya hazırlanıyor. Birden fazla kulübün takibinde olan başarılı savunmacıya dünyanın en zengin kulüplerinden biri talip oldu. İşte Attila Szalai'ye gelen o teklif ve transferin detayları...



Daha önce Napoli, Atalanta, Juventus gibi takımların kıskacında olan Attila Szalai için geçtiğimiz günlerde PSG iddiaları ortaya atılmıştı. Oyuncunun ilk taliplerinden olan Newcastle United ise Macar stoper için bir kez daha geliyor.



ALİ KOÇ 'EN AZ 20 MİLYON EURO' DEMİŞTİ



Newcastle United yetkilileri, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada "Attila Szalai için 20 milyon euronun altındaki rakamları konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı.



20 MİLYON EUROYU ÖDEYEBİLİRLER



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın, Fenerbahçe'nin 20 milyon euroluk talebini karşılayacağı belirtiliyor. Söz konusu rakamın resmiyete dökülmesi halinde Fenerbahçe, Attila Szalai'nin gidişine izin verecek.



TRANSFER KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR



Transferin 20 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Attila Szalai, Vedat Muriqi'yi geçip Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli 2. transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bu alanda zirvede bulunan isim ise 21 milyon euro ile Elvir Baljic.



2,2 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ



Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Attila Szalai'yi 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve hayali İngiltere Premier Lig'de oynamak olan Attila Szalai de Siyah-Beyazlı ekibe sıcak bakıyor.









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